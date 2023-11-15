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17:25, 15 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру после набора веса

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру после набора веса во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах блогерша позировала в черном кроп-топе, демонстрируя обнаженный живот. При этом она показала увеличившиеся живот и бока. Избранница музыканта отметила, что в течение всей поездки употребляла круассаны, мороженое и фрукты, что сказалось на ее внешнем виде. «Счастливый пирожок», — подписала она ролик.

Кадр: @halfbloodval

Кроме того, девушка предстала перед камерой в спортзале в белом кроп-топе и черных легинсах. «Пресс, я тебя верну», — заключила автор видео.

Ранее в ноябре российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла поклонникам свой вес. 32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном наряде, состоящем из облегающей кофты и брюк. По словам звезды, на данный момент она смогла похудеть до 54-55 килограммов.

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      Карина Черных
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