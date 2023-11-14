Ивлеева раскрыла свой вес после похудения

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла поклонникам свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном наряде, состоящем из облегающей кофты и брюк. При этом она ответила на вопросы подписчиков, один из которых касался ее внешнего вида. Инфлюэнсерша призналась, что ее самый максимальный вес составлял 72 килограмма.

Кроме того, по словам звезды, на данный момент она смогла похудеть до 54-55 килограммов.

Ранее в ноябре Ивлеева показала внешность до похудения. На одном из размещенных кадров 32-летняя знаменитость предстала с коллегой музыкальным исполнителем и ведущим Романом Каграмановым. Звезды приподняли свои футболки, демонстрируя животы с жировыми прослойками.