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13:47, 13 ноября 2023Ценности

Ивлеева показала внешность до похудения

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность до похудения. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров 32-летняя знаменитость предстала с коллегой музыкальным исполнителем и ведущим Романом Каграмановым. Звезды приподняли свои футболки, демонстрируя животы с жировыми прослойками.

На еще одном снимке Ивлеева продемонстрировала лицо без макияжа с отеками и мешками под глазами. «Живот к животу уже больше года! Суточные перелеты, недосыпы, простуды, больные животы, чехотки, чесотки. Мы не туристы, мой друг, мы путешественники. Люблю!» — подписала она пост, который набрал более 181 тысячи лайков.

Ранее Ивлееву высмеяли в сети из-за откровенного наряда словами «что-то на дешевом». Звезда поделилась фото в белом корсете. На размещенном кадре видно, что данный предмет гардероба оформлен бордовыми кружевами и объемными воланами на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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