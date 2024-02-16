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15:42, 16 февраля 2024Экономика

Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть

Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти Sokol за дирхамы

Фото: Angus Mordant / Reuters

Индия в феврале возобновила импорт российской нефти Sokol после двухмесячного перерыва. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов и сообщения инсайдеров пишет Reuters.

Отмечается, что кам минимум два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) республики уже приняли поставки нефти этого сорта. Собеседники агентства заявили, что покупатели, среди которых компаний Hindustan Petroleum, нашли способ расчетов за сырье из РФ — платежи, скорее всего, будут производиться в дирхамах ОАЭ. Нефть Sokol за рубеж поставляет ООО «Сахалин-1», дочернее предприятие «Роснефти», отмечает агентство.

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Судно Seagull, перевозившее примерно 95 тысяч тонн Sokol, разгрузилось в порту Мумбаи 13 февраля. В прошлом году государственные НПЗ Индии были вынуждены прекратить закупки этого сорта нефти, так как власти страны призвали их не использовать для оплаты сырья из России китайские юани из-за напряженности в отношениях с КНР. В результате более 10 миллионов баррелей непроданной нефти Sokol оставались в морских хранилищах, что привело к одному из самых масштабных сбоев в торговле российской нефтью после введения западных санкций.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) Индию назвали страной с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы. По мнению экспертов, государство обеспечит более трети роста до 2030 года на фоне ускорения энергетического перехода в ведущих экономиках и менее энергоемкой фазы развития в Китае. Суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 6,6 миллиона при глобальном приросте в 3,3 миллиона, отмечается в материалах МЭА.

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