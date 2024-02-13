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09:06, 13 февраля 2024Экономика

Названа страна с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы

МЭА: спрос на нефть до 2030 года будет расти более чем на треть за счет Индии

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Страной с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы в Международном энергетическом агентстве (МЭА) назвали Индию. По мнению экспертов, государство обеспечит более трети роста до 2030 года на фоне ускорения энергетического перехода в ведущих экономиках и менее энергоемкой фазы развития в Китае.

На фоне динамичного роста экономики, урбанизации и индустриализации, поддерживаемых увеличением нефтепереработки, суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 6,6 миллиона при глобальном приросте в 3,3 миллиона, отмечается в материалах МЭА.

Индия уже сейчас является вторым по величине импортером нефти в мире и занимает шестую позицию по экспорту нефтепродуктов. Поставки страны в Европу растут в том числе на фоне резкого сокращения присутствия России на рынке континента из-за санкций и значительного роста импорта из РФ.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что некоторые компании из страны хотели бы приобрести активы по добыче нефти в России, в то время как в РФ заинтересованы в расширении участия в нефтепереработке в Индии. Также он обратил внимание на наличие глобальной заинтересованности в наращивании индийских закупок на этом направлении, указав, что на Западе «должны быть счастливы», поскольку столь масштабный импорт государства стабилизирует мировой энергетический рынок.

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      Дмитрий Воронин
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