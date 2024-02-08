В Индии захотели добывать российскую нефть

В Индии заявили о желании купить активы по нефтедобыче в России

Некоторые индийские компании хотели бы приобрести активы по добыче нефти в России, рассказал ТАСС министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури.

По его словам, сейчас обсуждается множество проектов в энергетике, связанных со странами. В частности, в России заинтересованы в расширении участия в нефтепереработке в Индии.

Также министр заявил о наличии глобальной заинтересованности в наращивании закупок Индией углеводородов в РФ, указав, что на Западе «должны быть счастливы», поскольку столь масштабный импорт страны стабилизирует мировой энергетический рынок. Пури выразил уверенность в том, что у Индии нет проблем с оплатой энергоносителей из России, а если они возникнут, то будут решены.

Ранее он отмечал, что ситуация вокруг доставки и установленный странами G7 «ценовой потолок» в 60 долларов за баррель являются основными проблемами, связанными с поставками российской нефти в Индию. «В случае с Россией это вопрос ценового ограничения, а также вопрос о том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — сказал в январе индийский министр, отвечая на вопрос, почему танкеры с российской нефтью долгое время простаивали в нескольких милях от берега страны.