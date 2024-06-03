В МИД объяснили отказ считать Швейцарию нейтральной страной

Мирошник: согласившись провести саммит по Украине Швейцария потеряла нейтралитет

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от своего принципа нейтралитета, заявил в комментарии «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится», — сказал он.

Мирошник назвал власти Швейцарии ангажированными из-за проведения саммита. По его мнению, мероприятие не приведет к урегулированию конфликта.

Саммит мира по Украине должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не приемлет каких-либо правил, которые будут кем-то еще выработаны и навязаны.