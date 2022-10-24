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13:04, 24 октября 2022Среда обитания

Британцев предупредили о проблемах со здоровьем из-за глобальной проблемы

Британский профессор Харрис предупредила о проблемах со здоровьем из-за изменения климата

Фото: Carl Court / Getty Images

Британский профессор, исполнительный директор Агентства по охране здоровья Дженни Харрис предупредила жителей страны, что глобальная проблема изменения климата может стать угрозой для здоровья. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Харрис, в мире существует заблуждение, что более теплый климат из-за мягких зим якобы будет полезным для здоровья. Однако, по словам профессора, угрозу для человечества представляет не только жара, но также наводнения и болезни, переносимые комарами. Она уточнила, что во Франции были зафиксированы случаи инфекционных заболеваний, которые обычно свойственны тропическим широтам.

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Харрис призвала принять меры, чтобы сделать Великобританию более устойчивой к изменению климата. Она привела в пример аномальную жару летом 2022 года, подчеркнув, какое сильное воздействие она оказала на людей — более 2,8 тысячи жителей погибли. «Если бы взорвалось несколько самолетов, и мы бы потеряли столько людей, то это было бы на первых полосах газет с точки зрения охраны здоровья», — заявила профессор.

В июне 2022 года Комитет по изменению климата выразил опасения, что Великобритания не сможет достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Стране предрекли провал в спасении планеты, так как власти не сконцентрировались на средствах достижения указанной цели.

Нина Ташевская
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