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Великобритании предрекли провал в спасении планеты

Комитет CCC предрек, что Великобритания не сможет достичь нулевых выбросов к 2050 году

Фото: Toby Melville / Reuters

Комитет по изменению климата (CCC) выразил опасения, что Великобритания не сможет достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Стране предрекли провал в спасении планеты, так как власти не сконцентрировались на средствах достижения указанной цели. Об этом сообщает The Guardian.

Представители комитета проанализировали, какие действия страна предпринимает для снижения уровня выбросов. Среди недостатков указали то, что власти не помогают жителям утеплять свои дома, из-за чего домовладельцы активнее используют отопление, которое считается одним из крупнейших источников выбросов углерода. Организация также раскритиковала планы по строительству угольной шахты в графстве Камбрия.

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Однако комитет заметил и положительные изменения. В частности, в стране увеличилось производство возобновляемой энергии и использование электрокаров. При этом власти не определились с решением вопроса выбросов от сельского хозяйства.

«Этот отчет — обвинение правительства в его жалкой неспособности подкрепить свои амбициозные цели заслуживающими доверия действиями в масштабах всей экономики», — заявил Эд Мэтью из аналитического центра по вопросам изменения климата E3G.

Ранее банк Англии предрек, что к 2050 году британские страховые компании и банки потеряют сотни миллиардов фунтов стерлингов из-за изменения климата. Сумма убытков может достигнуть почти 340 миллиардов фунтов стерлингов. Потерь можно будет избежать, если принять меры по сдерживанию роста среднемировой температуры и уровня моря.

Нина Ташевская
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