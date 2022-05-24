Великобритании предрекли убытки из-за изменения климата

Банк Англии предрек страховым компаниям и банкам убытки почти в 340 миллиардов фунтов

Банк Англии предрек, что к 2050 году британские страховые компании и банки потеряют сотни миллиардов фунтов стерлингов из-за изменения климата. Убытков можно будет избежать, если принять меры по сдерживанию роста среднемировой температуры и уровня моря, сообщает The Guardian.

Сумма убытков может достигнуть почти 340 миллиардов фунтов стерлингов. Регулятор подсчитал убытки после того, как проанализировал три климатических сценария на ближайшие 30 лет: в случае своевременных мер по борьбе с изменением климата, поздних мер и полном отсутствии действий. Самый худший сценарий представляет, что среднемировая температура повысится на 3,3 градуса Цельсия, а уровень моря — на 3,9 метра.

Однако в банке заявили, что изменение климата в любом случае повлияет на указанные организации. «Изменение климата неизбежно приведет к убыткам для банков и страховщиков — даже при том сценарии, когда власти по всему миру предпримут быстрые и своевременные меры, чтобы свести нас к нулевым выбросам», — заявил заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс.

Специалисты предположили, что если для климатической проблемы не предпримут достаточное количество действий, то банки столкнутся с отсутствием выплат по кредитам и ипотекам, а страховщики будут получать иски, связанные с влиянием глобального потепления.

В апреле 2022 года агентство Public First в своем исследовании выяснило, что проблема изменения климата стала одной из главных причин для беспокойства британских детей. Ниже в списке причин расположились преступность и насилие.