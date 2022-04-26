Названа главная причина беспокойства детей в Великобритании

Главной причиной для беспокойства детей в Великобритании стала проблема изменения климата

Одной из главных причин для беспокойства британских детей стала проблема изменения климата. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Public First по поручению Университетского колледжа Лондона (UCL), сообщает издание iNews.

В январе 2022 года специалисты компании опросили в Великобритании более тысячи родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет. 50 процентов респондентов назвали состояние окружающей среды и климата важной темой, которая волнует их детей.

Ниже в списке расположились преступность и насилие — 31 процент опрошенных. В качестве важной проблемы для детей 29 процентов родителей выбрали дискриминацию. 8 процентов респондентов в качестве темы для беспокойства отметили Брексит.

Исследование было приурочено к открытию в колледже образовательного центра в области изменения климата и устойчивого развития. По словам исполнительного директора центра Николы Уолш, климатический вопрос действительно заботит молодое поколение. «Трудно сказать, обеспокоены ли они этой проблемой постоянно. Это зависит от ребенка, однако они переживают. Сейчас есть искренне чувство беспокойства об окружающей среде и о том, достаточно ли мы делаем для решения вопроса», — заявила Уолш.

Ранее британское Министерство образования придумало для выпускников местных школ новый экзамен по естественной истории — он будет связан с проблемами экологии. Его планируют ввести с 2025 года, выпускники будут писать работу для получения аттестата о среднем образовании.