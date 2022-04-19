Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии

Министерство образования Великобритании придумало экзамен о проблемах экологии

Для выпускников британских школ местное Министерство образования придумало новый экзамен по естественной истории — он будет связан с проблемами экологии. Об этом сообщает The Guardian.

Экзамен о климате введут с 2025 года, выпускники будут писать работу для получения аттестата о среднем образовании. Министерство будет разрабатывать содержание экзамена совместно с экзаменационными комиссиями Oxford, Cambridge and RSA Examinations и Ofqual.

Авторы инициативы планируют таким способом повысить уровень знаний учащихся об окружающей среде и тому, как деятельность человека влияет на природу. «Новый выпускной экзамен по естественной истории даст молодым людям возможность получить более глубокие знания и понимание этой удивительной планеты, ее окружающей среды и способов ее сохранения», — заявил министр образования Великобритании Надхим Захави.

В ноябре 2021 года стимулировать среди молодого поколения интерес к экологическим проблемам решили в Бельгии — власти города Генк захотели выдавать школьникам виртуальные деньги за то, что те добираются на занятия пешком или на велосипеде. Средства разрешат потратить на абонемент в спортивную секцию или взнос для оформления в городской библиотеке.