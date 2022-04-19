Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии

Министерство образования Великобритании придумало экзамен о проблемах экологии

Фото: Unsplash

Для выпускников британских школ местное Министерство образования придумало новый экзамен по естественной истории — он будет связан с проблемами экологии. Об этом сообщает The Guardian.

Экзамен о климате введут с 2025 года, выпускники будут писать работу для получения аттестата о среднем образовании. Министерство будет разрабатывать содержание экзамена совместно с экзаменационными комиссиями Oxford, Cambridge and RSA Examinations и Ofqual.

Материалы по теме:
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
Повелители стихий. Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
Повелители стихий.Все больше земель становятся непригодными для жизни. Что делать, чтобы мир не превратился в пустыню?
13 февраля 2022

Авторы инициативы планируют таким способом повысить уровень знаний учащихся об окружающей среде и тому, как деятельность человека влияет на природу. «Новый выпускной экзамен по естественной истории даст молодым людям возможность получить более глубокие знания и понимание этой удивительной планеты, ее окружающей среды и способов ее сохранения», — заявил министр образования Великобритании Надхим Захави.

В ноябре 2021 года стимулировать среди молодого поколения интерес к экологическим проблемам решили в Бельгии — власти города Генк захотели выдавать школьникам виртуальные деньги за то, что те добираются на занятия пешком или на велосипеде. Средства разрешат потратить на абонемент в спортивную секцию или взнос для оформления в городской библиотеке.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о независимости Франции от российского газа
Минобороны показало работу истребителей ВКС на Украине
Россиянка встретила украинских туристов в Турции и удивилась слухам о русских
Названо место жительства московского Чеширского Кота
В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике из-за санкций
Полянский рассказал о резонансе в ООН после истории бабушки со Знаменем Победы
Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии
Компания McKinsey перестала обслуживать клиентов в России
Иран захотел нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию
Названы простые правила для похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.