Школьники в европейском городе получат виртуальные деньги за езду на велосипеде

В бельгийском городе Генк школьникам будут платить виртуальные деньги за велопоездки

В бельгийском городе Генк школьники будут получать виртуальные деньги за то, что добираются на занятия пешком или на велосипеде. Таким способом власти европейского города планируют развивать использование экологичного транспорта, сообщает «Европульс».

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Для отслеживания перемещений ученики должны будут закрепить на рюкзаках датчики — приборы измерят скорость движения, определив, как именно учащийся добирается до школы и какое расстояние преодолевает. Школьники, которые пройдут или проедут на велосипеде большее расстояние, получат больше денег. Виртуальными средствами можно будет оплатить абонемент в спортивную секцию или взнос для оформления в городской библиотеке.

Власти города хотят таким способом мотивировать жителей отказаться в будущем от неэкологичного транспорта, включая автомобили. Мера также должна стать вкладом в цель Европы достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Ранее с инициативой по продвижению экологичного транспорта выступили власти испанского города Сантандера — они решили раздавать горожанам по 350 евро на покупку электровелосипедов. В общей сложности на развитие проекта городской совет выделит 75 тысяч евро.