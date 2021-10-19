Испанский город раздаст жителям деньги на эко-транспорт

Администрация Сантандера (город на севере Испании) решила ускорить переход жителей на эко-транспорт и проспонсировать его приобретение. Власти раздадут горожанам по 350 евро на покупку электровелосипедов, передает издание TheMayor.EU.

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На инициативу городской совет выделит 75 тысяч евро — этого хватит, чтобы купить 215 электрических велосипедов. В администрации надеются, что мера подтолкнет жителей к выбору безопасного для планеты транспорта и сделает городскую среду более комфортной для пешеходов и велосипедистов.

Претендовать на грант смогут лица старше 18 лет, которые к моменту запуска программы официально прожили в Сантандере не менее шести месяцев. Купить электротранспорт можно исключительно в местных магазинах — так власти хотят поддержать городских предпринимателей. Кроме того, велосипед должен стоить менее 1,5 тысячи евро (без НДС), а первые два года его нельзя будет передать.

В городском совете рассказали о планах развивать велосипедную инфраструктуру — установить в Сантандере крытые велопарковки на 230 мест и запустить прокат электробайков. Помимо этого, администрация планирует оборудовать город небольшими станциями для бесплатного ремонта велосипедов — там будут отвертки, гаечные ключи, насосы, манометры и инструменты для установки и снятия шин.

В Лондоне грузовые электровелосипеды активно завоевывают популярность и, по мнению экспертов, вскоре могут стать главным транспортом для перевозки товаров. Аналитики выяснили, что они доставляют заказы на 60 процентов быстрее, чем фургоны, реже попадают в аварии и практически безвредны для климата.