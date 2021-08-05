Найден «убийца» фургонов

Грузовые электрические велосипеды вскоре способны стать самым популярным транспортом для доставки товаров в центре больших городов. «Убийцы» фургонов имеют перед ними немало преимуществ, говорится в исследовании, результаты которого публикует The Guardian.

Анализ, проведенный в радиусе девяти миль от центра Лондона, показал, что грузовые электровелосипеды доставляют заказы примерно на 60 процентов быстрее, чем фургоны. Благодаря данным GPS выяснилось, что у велосипедов выше средняя скорость, поскольку они могут сократить маршрут, им не приходится стоять в пробках и искать места для парковки. В час велосипед успевает развезти 10 посылок, а фургон — 6. Кроме того, велосипеды безопаснее грузовых автомобилей. По статистике, с 2015 по 2017 год каждое третье смертельное ДТП в Лондоне произошло с участием фургона или грузовика.

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Также электровелосипеды имеют преимущество перед фургонами в контексте заботы о климате. Выбросы углерода при использовании такого транспорта на 90 процентов меньше по сравнению с работающими на дизеле фургонами и на треть — по сравнению с электрофургонами. Авторы исследования призвали власти Великобритании рассмотреть вопрос о снижении НДС на поставки грузовых электровелосипедов. По их оценкам, 51 процент всех грузовых перевозок в европейских городах можно совершать на этом транспорте.

В начале августа служба экспресс-доставки DHL объявила, что с 2024 года начнет доставлять товары на грузовых электрических самолетах. Скорость самолета составит 400 километров в час, одного заряда хватит на 815 километров, грузоподъемность — 1,2 тысячи килограммов.

