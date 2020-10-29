Легендарный производитель мотоциклов решил перейти на велосипеды

Американский легендарный производитель мотоциклов Harley-Davidson отчитался о росте чистой прибыли в третьем квартале 2020 года. Он составил 38 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Ведомости».

Такие показатели достигнуты с помощью реструктуризации бизнеса компании, в рамках которой сокращается персонал и выпуск мотоциклов. В ближайшем будущем компания решила частично переходить на выпуск электровелосипедов.

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В сентябре Harley-Davidson закрыл сборочное производство в Индии, являющейся крупнейшим рынком мотоциклов в мире. Позднее прекратятся официальные продажи в 40 странах, поскольку офисы там не приносят прибыль. Компания сконцентрируется на оставшихся 50 рынках, причем в 17 торговлю передадут сторонним дилерам.

Во вторник, 27 октября, Harley-Davidson представил электровелосипед Serial 1. В продаже он появится весной 2021 года. Название отсылает к истории компании — под таким именем 117 лет назад Уильям Сильвестр Харли и Артур Дэвидсон собрали свой первый велосипед с мотором. Производство электробайка выделено в отдельную структуру Serial 1 Cycle.

Технические характеристики новинки в компании не раскрывают, но, судя по представленным фотографиям, модель имеет мало общего с прототипами, разработанными в 2019 году. Выйти на новый для себя рынок Harley-Davidson собирается в условиях бурного роста продаж электровелосипедов в США. При этом страна не обеспечивает себя ими, большинство моделей импортируется. В этом году эксперты ожидают завоза 500-600 тысяч электробайков.

Пойти на реструктуризацию компанию заставили растущие издержки. Она теряла долю на американском рынке, а рентабельность за несколько лет опустилась с 13 процентов в 2015 году до 8 в 2019-м. В третьем квартале текущего года суммарные расходы Harley-Davidson упали на 26 процентов.