В российском регионе повторно объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде повторно объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе повторно объявлена ракетная опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

До этого предупреждение последовало в 23:46 2 июня. В 23:55 Гладков заявил о поступлении повторного сигнала. В 00:05 был дан отбой тревоги.

Также на всей территории Белгородской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Предупреждение об угрозе атаки беспилотников звучало и в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

