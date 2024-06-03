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03:24, 3 июня 2024Россия

В российском регионе повторно объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде повторно объявлена ракетная опасность

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе повторно объявлена ракетная опасность, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

До этого предупреждение последовало в 23:46 2 июня. В 23:55 Гладков заявил о поступлении повторного сигнала. В 00:05 был дан отбой тревоги.

Также на всей территории Белгородской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Предупреждение об угрозе атаки беспилотников звучало и в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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      Марина Совина
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