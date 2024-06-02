Губернатор Белгородской области предупредил о ракетной опасности

Гладков: в городе Белгород и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Белгород и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он. Позже губернатор уточнил, что в Белгороде и Белгородском районе была повторно запущена сирена ракетной опасности.

Кроме того, на всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо взять населенный пункт Казачья Лопань.