Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:01, 3 июня 2024Россия

Губернатор Белгородской области предупредил о ракетной опасности

Гладков: в городе Белгород и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Globallookpress.com

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Белгород и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — предупредил он. Позже губернатор уточнил, что в Белгороде и Белгородском районе была повторно запущена сирена ракетной опасности.

Кроме того, на всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо взять населенный пункт Казачья Лопань.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сийярто рассказал о провале политики ЕС по Украине

      Планета Вулкан объявлена звездной иллюзией

      В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Украиной

      В ВСУ назвали постановкой видео с конфликтами сотрудников ТЦК с жителями

      Губернатор Белгородской области предупредил о ракетной опасности

      Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

      Белый дом заявил о понимании Байденом последствий решения об ударах по России

      В США предрекли вторжение суперсвиней

      Боец ВСУ высказался о подготовке российских солдат

      Столкновение двух советских самолетов Як-52 на шоу в Португалии попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше