В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предупредила в Telegram-канале мэрия Белгорода.

Жителей российского региона призвали быть бдительными. «РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы произошли взрывы в небе разной интенсивности.

Также над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате над Белгородской областью были сбиты несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).