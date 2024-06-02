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23:31, 2 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предупредила в Telegram-канале мэрия Белгорода.

Жителей российского региона призвали быть бдительными. «РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы произошли взрывы в небе разной интенсивности.

Также над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате над Белгородской областью были сбиты несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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