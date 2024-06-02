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05:36, 2 июня 2024Россия

В Белгороде произошла серия взрывов

В Белгороде произошла серия взрывов, в городе запущена сирена

В Белгороде произошла серия взрывов. В городе запущена сирена. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы произошли взрывы в небе разной интенсивности.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условие для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, их остановит взятие населенного пункта Казачья Лопань под контроль ВС РФ.

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      Марина Совина
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