Система ПВО сбила воздушные цели над российским регионом

Гладков: система ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, в результате над Белгородской областью были сбиты несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). От падения обломков никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«По имеющейся от оперативных служб информации, в Белгороде повреждений домовладений нет. Осколком пробит багажник одного автомобиля», — уточнил он.

В Белгородском районе в селе Севрюково зафиксировали повреждения разной степени тяжести в пяти частных домовладениях: выбитые окна, посеченные заборы и фасады. Осколками задело автомобиль, также была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

В Майском повреждения получила машина и отлив в одном из домов, в Зеленой Поляне — пробита кровля жилого дома, в Шишино осколками посечены два авто.

Ранее сообщалось, что шесть населенных пунктов Белгородской области остались без электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. По словам губернатора Гладкова, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.