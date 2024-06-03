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00:53, 3 июня 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он. Средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки.

2 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на легковую машину в Курской области, сообщал Смирнов. Ранения и ожоги получили три местных жителя

Ранее опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области. Кроме того, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Гладков призвал спуститься в подвал.

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      Сергей Грехов
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