Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он. Средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки.

2 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на легковую машину в Курской области, сообщал Смирнов. Ранения и ожоги получили три местных жителя

Ранее опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области. Кроме того, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Гладков призвал спуститься в подвал.