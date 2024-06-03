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02:45, 3 июня 2024Мир

Шольца призвали объяснить разрешение использовать оружие ФРГ против целей в РФ

В Бундестаге призвали Шольца объяснить смену курса по ударам против целей в РФ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить смену курса по ударам против целей в России, а именно свое разрешение использовать немецкое оружие против целей в РФ. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — сказала она, добавив, что боится дальнейшей эскалации, которая может закончиться третьей мировой войной. Она назвала Шольца угрозой угрозой безопасности для ФРГ.

31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на Харьковском направлении.

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      Сергей Грехов
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