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02:41, 3 июня 2024Мир

В США призвали осторожнее отнестись к применению американского оружия против РФ

NI: США следует осторожнее отнестись к применению американского оружия против РФ

Фото: Globallookpress.com

Соединенным Штатам следует осторожнее отнестись к применению американского оружия против России из-за угрозы ядерного конфликта. Об этом в статье для National Interest (NI) заявил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд.

Он призвал Вашингтон обратить внимание на случаи «самоуправства Киева в применении западных дальнобойных ракет».

«Это должно было убедить в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений», — считает эксперт.

Вместо этого президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары оружием США по российской территории, напомнил Эланд.

Он выразил мнение, что сложившаяся ситуация является эскалацией конфликта на Украине и может привести к прямому столкновению с ядерной Россией. Эксперт подчеркнул, что американские политики должны учитывать угрозы подобного рода и ограничивать военную помощь жесткими условиями.

2 июля газета The Washington Post заявила, что власти Украины за 90 минут переговоров убедили США разрешить нанесение ударов по территории России.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием.

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      Марина Совина
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