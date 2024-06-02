В Белом доме назвали цели ударов ВСУ вглубь России американским оружием

Кирби: целями для ударов ВСУ вглубь России являются расположения военных и базы

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News назвал цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием.

Он уточнил, что таковыми являются расположения военных, логистические базы и огневые позиции. Чиновник добавил, что Киев запросил ограниченное разрешение на использование переданных США вооружений для атак против «неизбежных угроз через границу».

Ранее издание Politico писало, что США начали обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Уточнялось, что окончательное решение еще не принято. Подобное обсуждение может быть связано с ходом специальной военной операции (СВО).

Кирби ранее в мае заявлял, что США не поощряют подобные атаки и не подталкивают Киев к таким действиям.

При этом позже госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина сама будет решать, наносить ли ей удары по российской территории.

