Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 2 июня 2024Мир

В Белом доме назвали цели ударов ВСУ вглубь России американским оружием

Кирби: целями для ударов ВСУ вглубь России являются расположения военных и базы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News назвал цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием.

Он уточнил, что таковыми являются расположения военных, логистические базы и огневые позиции. Чиновник добавил, что Киев запросил ограниченное разрешение на использование переданных США вооружений для атак против «неизбежных угроз через границу».

Ранее издание Politico писало, что США начали обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным оружием. Уточнялось, что окончательное решение еще не принято. Подобное обсуждение может быть связано с ходом специальной военной операции (СВО).

Кирби ранее в мае заявлял, что США не поощряют подобные атаки и не подталкивают Киев к таким действиям.

При этом позже госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина сама будет решать, наносить ли ей удары по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У Украины появились претензии к идее НАТО выделить ей 100 миллиардов долларов

      При обстреле села в Белгородской области пострадали три человека

      В Белом доме назвали цели ударов ВСУ вглубь России американским оружием

      Игнашевич покинул пост тренера «Балтики» после поражения в финале Кубка России

      Стали известны дата и время прощания с Чилингаровым

      Подполье сообщило об ударе по месту базирования HIMARS на Украине

      ISU удалил российских фигуристов из рейтинга

      Медведева описала свои отношения с Тутберидзе

      Улицы российского города ушли под воду из-за ливней

      В центр Парижа привезли пять пустых гробов. На них лежал плакат со словами «Французские солдаты, погибшие на Украине»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше