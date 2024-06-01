Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 2 июня 2024Мир

Раскрыты подробности переговоров Украины и США о нанесении ударов по России

WP: Украина за полтора часа уговорила США разрешить удары по территории РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Власти Украины за 90 минут переговоров убедили США разрешить нанесение ударов по территории России. Подробности в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и Пентагоне.раскрыло издание The Washington Post (WP).

По данным издания, Украина не спешила с переговорами, пока конгресс не одобрил военную помощь. После наступления России в Харьковской области Киеву стало нечего терять, после чего по видеосвязи состоялись переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В Киеве рассказали о больших потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) и попросили разрешить наносить удары по территории России.

Джо Байден согласился удовлетворить просьбу Киева, но потребовал от подчиненных согласовать все моменты и должным образом все оформить. Опасаясь, что согласование затянется, госсекретарь Энтони Блинкен недавно посещавший Киев заявил, что ситуация серьезная и не терпит промедления.

Инициативу за выходные обсудил кабинет министров и новые правила вступили в силу 30 мая.

30 мая The New York Times сообщала, что Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я притворился мертвым». Боец с позывным Адлер рассказал, что обманул рой украинских дронов

      Россиянку избили и заставили выпить жидкость для розжига

      Слуцкая раскрыла отношение к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе

      В Минобороны России рассказали об улучшении положения одного из подразделений

      Тарпищев оценил перспективы Дзюбы

      Израиль нашел альтернативу движению ХАМАС в Газе

      В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа

      Мальдивы решили запретить въезд по израильским паспортам

      Восьмилетний россиянин забрался на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

      Во Франции забеспокоились из-за подготовки войны против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше