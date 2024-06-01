Раскрыты подробности переговоров Украины и США о нанесении ударов по России

WP: Украина за полтора часа уговорила США разрешить удары по территории РФ

Власти Украины за 90 минут переговоров убедили США разрешить нанесение ударов по территории России. Подробности в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и Пентагоне.раскрыло издание The Washington Post (WP).

По данным издания, Украина не спешила с переговорами, пока конгресс не одобрил военную помощь. После наступления России в Харьковской области Киеву стало нечего терять, после чего по видеосвязи состоялись переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В Киеве рассказали о больших потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) и попросили разрешить наносить удары по территории России.

Джо Байден согласился удовлетворить просьбу Киева, но потребовал от подчиненных согласовать все моменты и должным образом все оформить. Опасаясь, что согласование затянется, госсекретарь Энтони Блинкен недавно посещавший Киев заявил, что ситуация серьезная и не терпит промедления.

Инициативу за выходные обсудил кабинет министров и новые правила вступили в силу 30 мая.

30 мая The New York Times сообщала, что Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства.

