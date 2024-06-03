Около японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около японской префектуры Исикава. Об этом сообщило метеорологическое управление Японии, передает РИА Новости.

Изначально сообщалось о районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом. После метеорологическое управление скорректировало данные.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не была объявлена.

В начале апреля в Японии также фиксировались подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.