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08:18, 8 июля 2023Среда обитания

Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

Средняя температура на Земле обновила исторический максимум и поднялась до 17,23 градусов

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В четверг, 6 июля, средняя температура на Земле обновила исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

По информации ведомства, в понедельник, 3 июля, зафиксировали рекордно высокую температуру на Земле, которая впервые превысила плюс 17 градусов по Цельсию. Однако уже в четверг средняя температура составляла 17,23 градусов.

Метеорологи отмечают, что прежний температурный рекорд был установлен в августе 2016 года. Тогда средняя температура на Земле поднялась до 16,92 градусов.

Ранее ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Ученые доказали, что глобальное потепление вызывает масштабную утечку метана в Арктике.

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    Юлия Мискевич
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