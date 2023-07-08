Средняя температура на Земле обновила исторический максимум и поднялась до 17,23 градусов

В четверг, 6 июля, средняя температура на Земле обновила исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

По информации ведомства, в понедельник, 3 июля, зафиксировали рекордно высокую температуру на Земле, которая впервые превысила плюс 17 градусов по Цельсию. Однако уже в четверг средняя температура составляла 17,23 градусов.

Метеорологи отмечают, что прежний температурный рекорд был установлен в августе 2016 года. Тогда средняя температура на Земле поднялась до 16,92 градусов.

Ранее ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Ученые доказали, что глобальное потепление вызывает масштабную утечку метана в Арктике.