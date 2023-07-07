Ученые обнаружили новые последствия глобального потепления

Nature Geoscience: таяние ледников ускоряет потепление за счет выбросов метана

Ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, пишут «Ведомости».

Ледники и вечная арктическая мерзлота создают непроницаемую «криосферную шапку», которая защищает атмосферу от попадания в нее подземного метана. Специалисты установили, что из-за изменения климата и последующего разрушения льдов выбросы газа становятся возможными. В частности, это происходит на норвежском архипелаге Шпицберген, где ледники тают быстрее, чем в среднем по Арктике.

При низкой температуре и высоком давлении под вечной мерзлотой и льдом метан сохраняется в виде твердого газогидрата. Однако в более теплых условиях происходит его распад и выброс в атмосферу.

Ученые доказали, что глобальное потепление вызывает масштабную утечку метана в Арктике. При этом он сам является вторым по значимости парниковым газом после углекислого и, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, ответственен более чем за четверть текущего потепления. Таким образом, экологами была обнаружена еще одна климатическая петля обратной связи — циклическая цепная реакция, которая ускоряет потепление.

С 1936 года на Шпицбергене объем ледников стал на 30 процентов меньше из-за роста мировой температуры, ледяной покров при этом сократился на 10,4 процента. Специалисты проанализировали образцы подземных вод в этом районе и обнаружили, что концентрация метана в них в 600 тысяч раз выше, чем в воде, которая находится на поверхности земли в равновесии с атмосферой.

Несмотря на то что исследование было проведено только на Шпицбергене, ученые полагают, что выбросы метана происходят и в других районах Арктики.

Ранее профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев спрогнозировал, что в случае критического изменения климата Россия может столкнуться с наихудшими среди других стран последствиями. Он заявил, что большая часть территории страны располагается в области вечной мерзлоты, поэтому из-за таяния дома начнут разрушаться, а дороги исчезать. «России придется, наверное, хуже всех. Разве что Европа пострадает больше», — предположил Журавлев.