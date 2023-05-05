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14:48, 5 мая 2023Среда обитания

России предрекли наихудшие последствия из-за глобальной проблемы

Профессор Журавлев предположил, что из-за глобального потепления России придется хуже всех

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В случае критического состоянии из-за глобальной проблемы изменения климата Россия может столкнуться с наихудшими среди других стран последствиями. Такое развитие событий в беседе с «Комсомольской правдой» предрек профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев.

По словам эксперта, существует большая вероятность, что когда глобальное потепление достигнет пиковой точки, Россия окажется в трудном положении. «России придется, наверное, хуже всех. Разве что Европа пострадает больше», — предположил Журавлев. Профессор объяснил свой прогноз тем, что большая часть территории страны располагается в области вечной мерзлоты. Из-за таяния дома начнут разрушаться, а дороги исчезать.

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«А Европа… Там народу вообще деться некуда. Водные ресурсы, в отличие от России, утрачены. Уже сейчас каждое лето гибнут люди. Кондиционер — не выход, учитывая колоссальное потребление энергии и столь же колоссальный углеродный след. Так что прожарит как следует и нас, и их», — отметил специалист.

Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата предрекла России потерю территории из-за проблемы глобального потепления. Часть ученых пришла к выводу, что при неблагоприятном сценарии к концу столетия в Арктике потеплеет на 10 градусов Цельсия.

Нина Ташевская
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