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11:41, 24 марта 2023Среда обитания

России предрекли потерю территорий из-за глобальной проблемы

МГЭИК: Россия может потерять часть территории из-за таяния ледников

Фото: Danting Zhu / Unsplash

Межправительственная группа экспертов по изменению климата предрекла России потерю территории из-за проблемы глобального потепления. О прогнозе из доклада ученых сообщают РИА Новости.

Часть ученых пришла к выводу, что при неблагоприятном сценарии к концу столетия в Арктике потеплеет на 10 градусов Цельсия. Для решения вопроса странам необходимо работать над снижением уровня выбросов. Потепление уже зафиксировали в России. Из-за таяния льда страна может получить возможность расширить судоходство, однако будет разрушена часть инфраструктуры.

«С потеплением увеличивается количество мелкобитого льда. При штормовой погоде он действует на береговую инфраструктуру как наждак. Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические», — заявил вице-председатель одной из рабочих групп МГЭИК Сергей Семенов.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий. В России сохранится курс на достижение углеродной нейтральности.

Нина Ташевская
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