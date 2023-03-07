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13:26, 7 марта 2023Среда обитания

В России заявили об изменении способов решения глобальной проблемы

Глава Минэкономразвития: проблему изменения климата будут решать с учетом реалий

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна продолжит работу по решению глобальной проблемы изменения климата, однако способы будут изменены с учетом реалий. Слова политика передает «Интерфакс».

Министр высказался по вопросу на встрече с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада правительства. По словам министра, в России сохраняется курс на достижение углеродной нейтральности. Однако его реализация может быть изменена.

«Сохранили темпы работы по климатической повестке. И углеродную нейтральность — эта цель, которая обозначена президентом, с повестки тоже не снимаем. Но, конечно, мы ее будем реализовывать с учетом тех реалий, которые складываются», — заявил Решетников. На данный момент в стране приняли базовое законодательство и подготовили инфраструктуру для климатических проектов.

Ранее стало известно, что в России заметили нехватку импортного оборудования для строительства сети мусоросжигающих заводов на территории страны.

Нина Ташевская
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