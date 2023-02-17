Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:45, 17 февраля 2023Среда обитания

Сжигание мусора в России столкнулось с проблемами из-за санкций

«Известия»: в России не хватает оборудования для строительства мусоросжигающих заводов

Фото: Shutterstock

В России не хватает импортного оборудования для строительства сети мусоросжигающих заводов на территории страны. О проблемах, с которыми столкнулись проекты по утилизации отходов, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») сейчас возводит пять мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС). Наиболее остро с дефицитом оборудования столкнулось предприятие в Казани, отмечает замглавы компании Тимур Котляр.

Для успешного завершения проекта на фоне санкций, по оценкам специалиста, потребуется увеличить степень локализации до 90 процентов. Сейчас этот показатель находится на уровне 64 процентов — в России уже наладили производство котлового оборудования и систем охлаждения паровых труб. Однако необходимо еще организовать выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО, включая колосниковую решетку, электротехническое оборудование, а также комплекс очистки дымовых газов — для этого потребуется дополнительная господдержка, считает Котляр. При этом сумму замглавы «РТ-Инвест» не раскрыл.

Материалы по теме:
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января 2022
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023

Среди возможных решений проблемы в компании также предложили понизить мощность завода, не меняя при этом условий по платежам за электроэнергию для потребителей. Сейчас вырабатываемую на МТЭС энергию подают промышленным потребителям более высоким ценам, чем у других поставщиков. Благодаря этому покрываются инвестиции в развитие мусоросжигающих предприятий, которые в России относят к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Однако отраслевые эксперты считают такие меры по поддержке проекта необоснованными и избыточными, так как из-за санкций многие промышленные потребители энергии в России тоже оказались в непростой ситуации. Кроме того, правительство уже и так облегчило возведение МТЭС — отменило финансовые гарантии на период строительства заводов и позволило без штрафов перенести до двух лет сроки ввода.

С 2018 года «РТ-Инвест», помимо мусоросжигательного завода в Татарстане, строит еще четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах). Они будут способны обрабатывать 3,35 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна достичь 355 мегаватт. Реализация проекта обойдется в 185 миллиардов рублей.

Неоправданной трату такого объема средств считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Эксперт пояснил, что мусоросжигание — устаревший способ утилизации отходов. Господдержку специалист предлагает распределить согласно иерархии обращения с ТКО — на предотвращение образования мусора, раздельный сбор, рециркуляцию и повторное использование.

Моргунов подчеркнул, что раздельный сбор и переработка отходов будут дешевле для граждан и государства, а также максимально экологичны. «Дороговизна мусоросжигания — общемировое явление. Расходы на дополнительную поддержку лягут на плечи населения и бизнеса», — заключил эксперт.

Ранее с проблемами столкнулось строительство российской мегатрассы скоростной автодороги M12 Москва — Казань, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК). По данным аудиторов Счетной палаты, реализация российского мегапроекта подорожала почти на 300 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России сменился командующий Центральным военным округом
Стало известно об уничтожении гаубицы ВСУ в Херсонской области
Гибель двух человек при крушении вертолета Robinson в горах Сахалина подтвердили
Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео
Захарова отреагировала на обещание Нобелевской премии Нетаньяху
В СПЧ отреагировали на уничтожение членов ИГ в российском регионе
Успешно протестированы мужские противозачаточные таблетки
Названы пять распространенных ошибок при стирке полотенец
Цены на газ в Европе обрушились
Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.