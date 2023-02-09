Найдены проблемы в финансировании российской мегатрассы

Счетная палата: строительство трассы М12 Москва — Казань подорожало на 300 млрд рублей

Строительство скоростной автодороги M12 Москва — Казань, которая входит в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), подорожало почти на 300 миллиардов рублей. Проблемы в финансировании российской мегатрассы нашли аудиторы Счетной палаты, пишет РБК.

По итогам проверки в 2022 году выяснилось, что сметная стоимость трассы М12 достигла 911,67 миллиарда рублей. Однако в паспорте проекта указана сумма 622,8 миллиарда рублей. Из-за расхождений в документах паспорт проекта придется скорректировать, отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

О подорожании строительства трассы на фоне роста цен на стройматериалы в конце 2021 года предупреждал вице-премьер Марат Хуснуллин. В апреле 2022 года замглавы кабмина спрогнозировал, что стоимость проекта превысит 800 миллиардов рублей.

В отчете Счетной палаты указано, что, по данным госкомпании «Автодор», стоимость строительства трассы может сократиться до 901,5 миллиарда рублей, если сэкономить по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты». В компании добавили, что такая сумма будет обеспечена за счет федерального бюджета (657,8 миллиарда рублей), Фонда национального благосостояния (150 миллиардов рублей) и выпуска облигационных займов на 93,7 миллиарда рублей. Правительство подтвердило удорожание проекта — в актуализированном плане дорожной деятельности на 2023-2027 годы стоимость строительства М12 оценивают в 901 миллиард рублей.

Однако аудиторы предполагают, что реализация мегапроекта может дополнительно вырасти в цене из-за подземных провалов (карстов) глубиной 2-3 метра, которые обнаружили на на участках трассы в Нижегородской области и Татарстане. На их устранение изначально не закладывали средства, поэтому придется увеличивать объемы финансирования.

В сентябре 2022 года открыли движение по первому участку трассы М12. Речь идет об отрезке протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка). Позже движение запустили на трех участках во Владимирской и Свердловской областях.