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Открыт первый участок российской мегатрассы

Путин открыл в Подмосковье первый участок скоростной трассы М-12 «Москва — Казань»

Фото: Агентство "Москва"

В России запустили движение по первому участку скоростной автодороги М-12 «МоскваКазаньЕкатеринбург». В церемонии открытия мегатрассы в формате видеоконференции принял участие президент Владимир Путин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Речь идет об отрезке протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка).

Отмечается, что с запуском движения по участку М-12 стало удобнее объезжать Ногинск: новая трасса экономит около получаса времени независимо от направления движения, так как легковым автомобилям здесь разрешено двигаться со скоростью до 110 километров в час. Оплатить проезд можно через систему «Свободный поток», которая уже действует на ЦКАД.

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Путин также запустил движение по трассе М-5 «Урал» (от Москвы до Челябинска) и по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). «Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны. Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы "Москва — Казань — Екатеринбург". В итоге с учетом уже действующей автодороги "Нева" время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа», — заявил президент.

До конца 2022 года в эксплуатацию также должны сдать 106 километров М-12, в том числе 47 из 80 километров первого этапа, а также весь второй этап, который заканчивается прямо перед трассой «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». При этом изначально предполагалось, что строительство этого отрезка завершат в 2023-м.

Нина Ташевская
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