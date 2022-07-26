Назван срок запуска движения по российской мегатрассе

«Автодор»: движение по участку скоростной трассы М-12 запустят до конца 2022 года

Движение по участку скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань собираются запустить до конца 2022 года. Такой срок ввода в эксплуатацию части российской мегатрассы назвали в госкомпании «Автодор», пишет РИА Новости.

«В этом году госкомпания "Автодор" собирается ввести в эксплуатацию участок М-12 от пересечения с М-7, который идет параллельно южному обходу Владимира, где существующая сеть тоже перегружена. И участок в обход Покрова, чтобы снять существующее напряжение на М-7», — пояснили в пресс-службе компании.

Ход строительства участка М-12 во Владимирской области обсудили на совещании в Петушинском районе председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, глава региона Александр Авдеев, начальник «Управления автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород» Сергей Карпов и генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев. Среди главных тем встречи была транспортная ситуация на трассе М-7 «Волга», по которой в том числе доставляют материалы для строительства М-12.

Итогом совещания стало предложение приостановить работы на М-7 до запуска движения на М-12 в Петушинском районе. «Подрядчики обещают сдать участки новой дороги в октябре и декабре этого года. Соответственно, можно будет доехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области до Владимира без светофоров и перекрестков уже в конце года. Основная часть транзитного трафика уйдет с М-7 и можно будет начать работы на участке магистрали в Покрове», — рассказал Авдеев.

Специалисты отметили, что М-7 находится в напряженном режиме эксплуатации. По словам Петушенко, это связано с грузонапряженностью участка от Москвы до Владимира — по нему расходится движение на Суздаль, Кострому и Иваново, на Нижний Новгород и Казань, на Гусь-Хрустальный. К еще большим затруднениям и недовольству людей привел начавшийся в Петушинском районе ремонт дорожного полотна.

Уточняется, что по территории Владимирской области протяженность М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань достигает 218 километров. В ее строительстве, по словам экспертов, задействовано более 6300 человек и 1535 единиц техники.

Ранее власти решили ускорить строительство скоростной трассы М-12 — российское правительство выделило дополнительные 28 миллионов рублей на реализацию мегапроекта. В правительстве добавили, что также получится создать задел на ускорение возведения автодороги в 2023 году.