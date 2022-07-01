Власти ускорят строительство одного из российских мегапроектов

Правительство выделит дополнительные 28 млрд руб. для ускорения строительства трассы M-12

Российское правительство решило выделить дополнительные дополнительные 28 миллиардов рублей на строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Так власти рассчитывают ускорить реализацию одного из мегапроектов, сообщает ТАСС.

«Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 километров дороги», — пояснили в кабмине. В правительстве добавили, что так же получится создать задел на ускорение строительства мегатрассы в 2023 году.