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Власти ускорят строительство одного из российских мегапроектов

Правительство выделит дополнительные 28 млрд руб. для ускорения строительства трассы M-12

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российское правительство решило выделить дополнительные дополнительные 28 миллиардов рублей на строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Так власти рассчитывают ускорить реализацию одного из мегапроектов, сообщает ТАСС.

«Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 километров дороги», — пояснили в кабмине. В правительстве добавили, что так же получится создать задел на ускорение строительства мегатрассы в 2023 году.

Нина Ташевская
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