Раскрыты затраты на строительство российских мегатрасс

В Правительстве России раскрыли сумму затрат на главные мегатрассы. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на строительство автомагистралей федерального значения 128 миллиардов рублей. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Большая часть средств пойдет на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, части международного транспортного маршрута «Меридиан», который соединит Европу и Китай. По этой скоростной магистрали путь от Москвы до Казани займет 6,5 часа вместо более чем 12-ти. Окончить строительство дороги планируют в 2024 году.

Финансирование также получит магистраль М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск). На этой трассе построят два новых скоростных участка — они позволят разгрузить транспортные потоки и сократят время в пути из столицы к российскому побережью Черного моря.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возобновлении активных работ над проектом новой мегатрассы «Меридиан». Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию COVID-19, у транспортной отрасли достаточно средств и возможностей для реализации проекта.