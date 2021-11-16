В России возобновили работу над новой мегатрассой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возобновлении активных работ над проектом новой мегатрассы «Меридиан». Автодорога соединит Европу и Китай, сообщает «Интерфакс».

Хуснуллин рассказал о развитии дорожного строительства во время выступления на форуме «Транспорт России». По его словам, власти обсуждают реализацию программы «Меридиан», а также строительство дорог в Южном федеральном округе и Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба.

Вице-премьер подчеркнул, что у отрасли достаточно средств и возможностей для реализации проектов. «Несмотря на коронавирус, в 2020 году мы план по дорожному строительству перевыполнили, в этом году — идем с перевыполнением, плюс мы еще целый ряд крупных новых мегапроектов начали. Это Москва — Казань, Казань — Екатеринбург», — заявил Хуснуллин.

О строительстве мегатрассы «Меридиан» стало известно в 2019 году. Автодорога протяженностью почти две тысячи километров должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, который через Россию и Казахстан свяжет по суше ЕС и КНР.