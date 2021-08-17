Назван срок начала строительства новой мегатрассы в России

Строительство новой мегатрассы в России — «Меридиан» — может начаться в 2030 году. Согласно транспортной стратегии, дорогу проложат от границы с Казахстаном до Белоруссии, сообщает ТАСС.
«В 2030 году планируется начать строительство новой автомобильной трассы "Меридиан" от границы с Казахстаном до Белоруссии», — говорится в документе.
Предполагается, что первая частная трасса «Меридиан» пройдет по территории восьми регионов России, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса протяженностью 8445 километров должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 километров. Часть участков под нее подготовили в августе 2020-го.
Изначально планировалось, что стройка начнется в 2020-м, а первым будет построен участок в Саратовской области. Для строительства мегатрассы собирались закупить стройматериалы на 94 миллиарда рублей. В Саратовской области создадут юрлицо для обслуживания и эксплуатации магистрали. Движение по трассе планировали открыть к концу 2024 года, но сроки пришлось перенести из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
Частную трассу «Меридиан» протяженностью почти две тысячи километров планируют строить с нуля, она должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, который через Россию и Казахстан свяжет по суше ЕС и КНР.