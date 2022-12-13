Названа стоимость проезда по участку российской мегатрассы

«Автодор»: проезд по участку трассы М12 будет стоить больше 220 рублей

Проезд автомобилей по участку скоростной автодороги М12 Москва — Казань от российской столицы до Владимира будет стоить больше 220 рублей. Стоимость движения машин по магистрали назвали в госкомпании «Автодор», сообщает ТАСС.

Движение было открыто на трех участках трассы во Владимирской и Свердловской областях. В церемонии приняли участие президент Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Первый участок трассы М12 был открыт 8 сентября — отрезок протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединил ЦКАД и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка). Движение по всей магистрали запланировали запустить в конце 2023 года.

Отмечалось, что с запуском движения по части автодороги М-12 стало удобнее объезжать Ногинск — новая трасса экономит около получаса времени независимо от направления движения, так как легковым автомобилям здесь разрешено двигаться со скоростью до 110 километров в час.