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18:00, 15 ноября 2022Среда обитания

Назван срок запуска движения по участку российской мегатрассы

Хуснуллин заявил, что движение от Москвы до Владимира по трассе М12 запустят в декабре

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Движение автомобилей по участку скоростной автодороги М12 МоскваКазань от столицы до Владимира запустят во второй половине декабря 2022 года. Такой срок открытия проезда по российской мегатрассе назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

Зампред правительства заявил, что движение по всей магистрали М12 планируют запустить в конце 2023 года. В начале сентября 2022 года открыли первый участок мегатрассы — отрезок протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка).

Отмечается, что с запуском движения по части автодороги М-12 стало удобнее объезжать Ногинск — новая трасса экономит около получаса времени независимо от направления движения, так как легковым автомобилям здесь разрешено двигаться со скоростью до 110 километров в час. Оплатить проезд можно через систему «Свободный поток», которая уже действует на ЦКАД.

Нина Ташевская
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