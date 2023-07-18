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15:17, 18 июля 2023Среда обитания

Подтопленные улицы в центре Москвы попали на видео

Подтопленная улица Новый Арбат в центре Москвы попала на видео

Улицы центра Москвы подтопило из-за сильных дождей. Внимание на случившееся в столице обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео попала улица Новый Арбат, подтопленная во вторник, 18 июля. На записи, сделанной очевидцем происшествия, можно увидеть, как желтый автомобиль марки «Жигули» по колеса погрузился в воду, при этом вышедший из машины водитель толкает его вперед. В аналогичной ситуации оказался ряд других машин, из-за чего на улице образовалась пробка.

Ранее в этот же день москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. В МЧС сообщили, что в столице с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля ожидается ухудшение погоды в виде краткосрочных дождей с ливнями и грозами, а также градом, ожидающимся вечером и днем. При этом ветер с юго-западного и западного направления будет достигать 17-20 метров в секунду.

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    Полина Кислицына
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