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14:00, 18 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

МЧС: в Москве с 18 по 19 июля ожидаются ливни с грозами и градом

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля ожидается ухудшение погоды, предупредили в МЧС.

В город придут краткосрочные дожди с ливнями и грозами. Вечером и днем ожидается град. Ветер с юго-западного и западного направления будет достигать 17-20 метров в секунду.

В МЧС жителям города посоветовали быть осторожными, не оставлять детей без присмотра, во время нахождения на улице не прятаться от непогоды под деревьями, обходить рекламные шиты и неустойчивые конструкции.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди едущих машин, а также избегать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев.

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Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что из-за ожидаемого ухудшения погодных условий городские службы переведены в режим повышенной готовности. Он отметил, что к утру среды в столице может выпасть порядка 40 миллиметров осадков, а ветер во время непогоды может достигать скорости 25 метров в секунду.

Бирюков заявил, что зоны отдыха и парков патрулируются сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона, которые должны предупредить жителей города о ливнях. Аварийные бригады инженерных компаний города размещены в местах возможного скопления воды, отметил заммэра. Он также указал, что городские службы принимают меры по защите зданий и транспорта от порывов ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России 18 и 19 июля дождливая погода ожидается практически повсеместно. Так, она затронет Московскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области.

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    Мария Черкасова
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