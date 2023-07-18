Ряду регионов России предрекли сильные ливни

Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильные ливни в Ленинградской и Калужской областях

Во вторник и среду, 18 и 19 июля, в России практически повсеместно ожидается дождливая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Сильные осадки ожидаются и в Центральном федеральном округе — Московской, Тульской, Калужской, Смоленской областях, и в Северо-Западном — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях. Сопровождать дожди в регионах будет гроза и ветер до 20 метров в секунду.

«В последующем, когда осадки пройдут Москву, они будут и в Ярославской области, и на востоке Центрального федерального округа. В Карелию и Коми ливневый дождь с грозой и ветром придет 19-20 июля», — сказал синоптик.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резком изменении погоды. Так, днем 18 июля в Москве солнечно и тепло, но уже во второй половине дня регион ожидает сильный дождь с грозой и понижение температуры на 10 градусов.

