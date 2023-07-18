Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о резком изменении погоды

Во вторник, 18 июля, в Москве и Московской области ожидается резкое изменение погоды. Об этом в беседе с «Лентой.ру» жителей столичного региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал вторник необычным днем. В первой половине дня в Москве очень высокая температура, после полудня она будет повышаться до 27-28 градусов, но во второй половине дня погода резко изменится из-за приближения фронтального раздела и условий неустойчивости в атмосфере. Так, вечером москвичей ожидает сильный дождь с грозой, порывы ветра до 20 метров в секунду. В среду, 19 июля, интенсивные осадки продолжатся, а температура опустится до 17-19 градусов.

С четверга, 20 июля, и до конца недели регион ожидают кратковременные осадки. Температурный фон — в районе 20 градусов тепла, что ниже нормы примерно на 2-3 градуса. «С четверга погода вполне умеренная, которая больше характерна для первой половины июня. Давление невысокое, облачно с прояснениями, кратковременные осадки, а сильные — только сегодня и завтра», — поделился Вильфанд.

Ранее о похолодании жителей столицы предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказывал, что не стоит ждать прихода из Европы в центральную часть России аномальной жары с температурой на уровне плюс 30-40 градусов.

