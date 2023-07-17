Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:42, 17 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается похолодание до плюс 15 градусов и дожди с грозами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве начиная со вторника 18 июля ожидается похолодание. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводят «Известия».

Синоптик рассказал, что в понедельник 17 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла, осадков не ожидается. Однако уже на следующий день погода испортится, температура упадет до плюс 15-18 градусов. В Москву придет сильный дождь с грозами и порывистым ветром до 18 метров в секунду, и в среду 19 июля обильные осадки продолжатся, отметил он.

В четверг и пятницу также прогнозируются дожди, но гораздо слабее, сказал Шувалов. При этом станет заметно теплее — в столице потеплеет до плюс 21-23 градусов.

Материалы по теме:
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру. Почему человечество скоро может остаться без духов?
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру.Почему человечество скоро может остаться без духов?
19 июня 2023
От аллергии страдает каждый третий житель Земли. Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
От аллергии страдает каждый третий житель Земли.Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
5 июля 2023

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что не стоит ждать прихода из Европы в центральную часть России аномальной жары с температурой на уровне плюс 30-40 градусов. Он отметил, что погода в ближайшее время будет неустойчивой, а из-за преобладания циклонов над этой частью страны будет циркулировать холодный воздух, а также возможны дожди. Никакой волны жары при этом быть не может, добавил Леус.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

    ВСУ ударили по Донецку неуправляемой ракетой

    Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

    Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

    В США оценили стратегию Путина по Украине

    В Киеве начались военные учения

    В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

    В Кремле оценили отношения России и Запада

    Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости