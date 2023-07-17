Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается похолодание до плюс 15 градусов и дожди с грозами

В Москве начиная со вторника 18 июля ожидается похолодание. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводят «Известия».

Синоптик рассказал, что в понедельник 17 июля воздух прогреется до 27 градусов тепла, осадков не ожидается. Однако уже на следующий день погода испортится, температура упадет до плюс 15-18 градусов. В Москву придет сильный дождь с грозами и порывистым ветром до 18 метров в секунду, и в среду 19 июля обильные осадки продолжатся, отметил он.

В четверг и пятницу также прогнозируются дожди, но гораздо слабее, сказал Шувалов. При этом станет заметно теплее — в столице потеплеет до плюс 21-23 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что не стоит ждать прихода из Европы в центральную часть России аномальной жары с температурой на уровне плюс 30-40 градусов. Он отметил, что погода в ближайшее время будет неустойчивой, а из-за преобладания циклонов над этой частью страны будет циркулировать холодный воздух, а также возможны дожди. Никакой волны жары при этом быть не может, добавил Леус.