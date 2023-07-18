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15:55, 18 июля 2023Среда обитания

Москвич после ливня выплыл на дорогу на лодке

В Москве после мощного ливня местный житель выплыл на дорогу на надувной байдарке
СюжетЛивень в Москве

В Москве в районе Марьино местный житель решил проплыть на лодке по затопленной мощными ливнями улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель столицы попал в объективы камер очевидцев. На видео показано, что мужчина плывет на надувной байдарке синего цвета по залитой водой проезжей части, гребя веслом. При этом москвича окатывают водой проезжающие мимо машины.

Москву 18 июля накрыли обильные ливни. Множество улиц в центре города оказались подтоплены. Из-за дождя также затопило вестибюль станции метро «Парк культуры» кольцевой линии. Кроме того, из-за грозы остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

МЧС предупреждало жителей столицы о краткосрочных ливнях с градом и грозами, которые будут длиться с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля.

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    Мария Черкасова
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