Смех Путина заставил британцев поиздеваться над «идиотом Трампом»

Заметка Daily Mail, посвященная президенту России Владимиру Путину, которого рассмешил перепутавший Южную Корею и Индонезию глава Минсельхоза Александр Ткачев, вызвала бурное обсуждения среди читателей британского издания.

Комментаторы принялись хвалить российского лидера за чувство юмора, отметив, что президент США Дональд Трамп даже не обратил бы внимания на то, что кто-то из его министров перепутал одну страну с другой. «Идиот Трамп одобрил бы это сумасшедшее предположение», — отметил один из них.

«Придя на встречу, посвященную сельскому хозяйству, он перестал бы слушать спикера уже через две минуты. Вполне возможно, он не в состоянии найти Индонезию на карте», — предположил другой.

«Трамп бы сказал: "правильно произносить Индия-незия". Снимаю шляпу перед Путиным за то, что он находится на одной волне с окружающим миром», — заявил читатель с ником Literary Justice.

Видео: ВИДАЧ / YouTube

14 октября во время совещания по развитию сельхозсектора Ткачев говорил об успехах Германии в экспорте свинины и упомянул, в частности, Индонезию. Путин отметил, что этого не может быть, так как Индонезия — мусульманская страна, и свинину там не едят. Реплика главы Минсельхоза «Южная Корея… Какая разница» вызвала смех собравшихся, в том числе и президента.