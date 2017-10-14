Путин посмеялся над перепутавшим Индонезию и Корею Ткачевым

Видео: ВИДАЧ / YouTube

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев перепутал Индонезию с Южной Кореей во время совещания по развитию сельхозсектора. Видеозапись этого эпизода и реакции на него президента России Владимира Путина в субботу, 14 октября, опубликовала на своем сайте радиостанция «Говорит Москва».

Ткачев рассказывал об успехах Германии в импорте свинины и упомянул в том числе Индонезию. Путин отметил, что этого не может быть, так как Индонезия — мусульманская страна и свинину там не едят. Реплика главы Минсельхоза «Южная Корея… Какая разница» вызвала смех собравшихся, в том числе и главы государства.